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تونس.. الشاعر المنصف الوهايبي يتعرض لحادث مرور

الثقافة والفن

تونس.. الشاعر المنصف الوهايبي يتعرض لحادث مرور
RT / Youtube
الشاعر التونسي المنصف الوهايبي (أبرز شعراء العالم العربي)
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أصيب مساء الاثنين الشاعر المنصف الوهايبي وزوجته واثنان من أفراد عائلته بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة تعرضهم لحادث مروري بين مدينة القيروان ومعتمدية الشبيكة شمال غربي ولاية توزر.

وأفادت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية بأنه تم نقل جميع المصابين إلى وحدة الآغالبة للعمليات الجراحية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان بواسطة سيارات الإسعاف والحماية المدنية.

وذكرت الإذاعة التونسية أن الوهايبي لايزال يخضع إلى الفحوصات اللازمة بعد إجراءه "السكانار" للمرة الثانية، ووُصفت حالته الصحّية وحالة زوجته بالمستقرة.

وأشارت إلى أنه تم إيواء مرافقيه الاثنين بقسم العمليات الجراحية، وفق ما صرح به مدير المستشفى محمد علي حمدي.

جدير بالذكر أن الوهايبي هو أحد أبرز شعراء تونس والعالم العربي.

المصدر: إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية

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