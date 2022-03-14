5 قصائد لشاعرة روسية للقرن الـ20 تحقق 1.5 مليون روبل في مزاد بموسكو

بيع مخطط نادر يضم 5 قصائد من ديوان " ضباب الحب" بقلم الشاعرة الروسية الكبيرة للقرن الـ20 مارينا تسفيتايفا بمزاد "ليتفوند" في موسكو مقابل 1.4 مليون روبل.

جاء ذلك في بيان صحفي نشره مزاد "ليتفوند" في موسكو.

ويشار إلى أن المخطط يعود إلى عام 1917 الذي يصادف عام قيام الثورة في روسيا. ويرى الخبراء أن عام 1917 هو عام ولادة الديوان الشعري المشهور أيضا.

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أما مجموعة غير كاملة للمذكرات عن سيرة الإمبراطور بطرس الأكبر (1672 – 1725) من مجموعة المؤلفات التابعة للإمبراطور، ألكسندر الثاني (1818 - 1881) فباعها المزاد مقابل 600 ألف روبل. كما باع مجلدات نادرة لم تطلها الرقابة الأدبية للكاتب الروسي العظيم ليف تولستوي مقابل 380 ألف روبل.

يذكر أن الشاعرة الروسية الموهوبة في الثلث الثالث للقرن العشرين، مارينا تسفيتايفا (1892 - 1941) المعروفة بشعرها النسائي الوجداني ولدت في عائلة راعي متحف "بوشكين" بموسكو، وتزوّجت من ضابط في الحرس الروسي الأبيض، ثم هاجرت معه إلى الغرب وعادت إلى روسيا حيث واجهت الظلم ومعاناة مأساوية تسببا في وفاتها المبكرة عام 1941.

المصدر: تاس