بالفيديو.. كاظم الساهر يشعل المسرح مع حفيدتيه!

أثار الفنان العراقي كاظم الساهر، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو له وهو يغني على المسرح مع حفيدتيه.

ونشر الساهر على حسابه الرسمي في "تويتر"، فيديو له وهو يغني أغنية "عيد العشاق" مع حفيدتيه، خلال حفل في لوس أنجلوس.

#كاظم_الساهر مع حفيداته في حفل لوس أنجلوس - ١٢ مارس ٢٠٢٢ pic.twitter.com/91F3kDzGjU — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) March 14, 2022

وأثار هذا الفيديو تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي من جمهور الفنان العراقي، حيث علق الكثيرون على ظهور الحفيدتين، سناء وآية، معبرين عن فرحتهم وحبهم الكبير لـ"القيصر".

الرب يحفظك وينطيك الصحة والعافية وتشوف حفيداتك باحلى واعلى الشهادات وونبقى نستمتع باغانيك العظيمة — Argento✝ 🇳🇱🇦🇷🇮🇶✝ (@Elargentini) March 14, 2022

ماشاء الله ماشاء الله يا كاظم.. ربنا يباركلك فيهم ويحفظهم ياااااارب...

❤️ 🧡 💛 💚 💙 💜 🖤 ❤️ 🧡 💜 — suzanne fawzy (@suzannefawzy) March 14, 2022

وكان الفنان كاظم الساهر، أعلن عن جولته الغنائية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحيي 6 حفلات، افتتحها بحفلته في ولاية هيوستن.

المصدر: RT