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بالفيديو.. كاظم الساهر يشعل المسرح مع حفيدتيه!

الثقافة والفن

بالفيديو.. كاظم الساهر يشعل المسرح مع حفيدتيه!
AFP
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أثار الفنان العراقي كاظم الساهر، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو له وهو يغني على المسرح مع حفيدتيه.

ونشر الساهر على حسابه الرسمي في "تويتر"، فيديو له وهو يغني أغنية "عيد العشاق" مع حفيدتيه، خلال حفل في لوس أنجلوس.

وأثار هذا الفيديو تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي من جمهور الفنان العراقي، حيث علق الكثيرون على ظهور الحفيدتين، سناء وآية، معبرين عن فرحتهم وحبهم الكبير لـ"القيصر".

وكان الفنان كاظم الساهر، أعلن عن جولته الغنائية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحيي 6 حفلات، افتتحها بحفلته في ولاية هيوستن.

المصدر: RT

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