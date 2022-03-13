وفاة الممثل الأمريكي ويليام هيرت عن 71 عاما

توفي الممثل الأمريكي وليام هيرت الحائز على جائزة أوسكار عن 71 عاما، حسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وكتب نجله ويل على حسابه في تويتر: "ببالغ الحزن، تنعي عائلة هيرت وفاة الأب وليام هيرت الحبيب والممثل الحائز على جائزة الأوسكار، في 13 مارس 2022، قبل أسبوع واحد من يوم ميلاده الثاني والسبعين".

وأشار ويل إلى أن والده "رحل في سلام بين أفراد أسرته لأسباب طبيعية، وتطلب العائلة الخصوصية في هذا التوقيت".

وكان هيرت قد كشف في عام 2018 عن إصابته بسرطان البروستاتا الذي امتد إلى العظام.

يذكر أن هيرت ولد في 20 مارس 1950 في واشنطن العاصمة، وظهر لأول مرة في التمثيل عام 1980 وفاز بجائزة الأوسكار بعد خمس سنوات فقط خلال فترة منتصف الثمانينيات عن فيلم Kiss of the Spider Woman.

المصدر: أ ب