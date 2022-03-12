صاحب رواية "الخيميائي": الأزمة في أوكرانيا تستخدم لتبرير كراهية الروس

انتقد الكاتب البرازيلي الشهير عالميا باولو كويلو استخدام الوضع في أوكرانيا لتأجيج مشاعر الكراهية إزاء الشعب الروسي.

وكتب كويلو في تغريدة على "تويتر": "الأزمة الأوكرانية توفر مبررا سهلا للروسوفوبيا".

Ukraine crisis a convenient excuse for Russophobia — Paulo Coelho (@paulocoelho) March 11, 2022

وفي تغريدة أخرى كتب كويلو: "لقد زرت لفوف، وكييف، وأوديسا، ويالطا، وتشيرنوبيل في أوكرانيا، قطعت 10.000 كم بالقطار، من موسكو إلى فلاديفوستوك في روسيا.. نعم، هناك حرب، لكن لا تلوموا عامة الناس".

وباولو كويلو كاتب وشاعر برازيلي ذو شهرة عالمية وهو صاحب أكثر من 20 كتابا بينها رواية "الخيميائي" التي أصبحت من أكثر الكتب مبيعا في روسيا، ويتجاوز إجمالي عدد نسخ مؤلفاته عبر العالم 300 مليون.

المصدر: صفحة باولو كويلو على "تويتر"