الفنانة حورية فرغلي: أومن بالسحر ويعيش معي "ولد وبنت" من العالم الآخر

أثارت تصريحات الفنانة المصرية حورية فرغلي خلال حوارها في برنامج "حبر سري" الذي يعرض على قناة القاهرة والناس، جدلا حول إيمانها بالسحر وأعمال الشعوذة.

واعترفت الفنانة حورية في فقرة قارئة التاروت ضمن برنامج حبر سري بأن منزلها مسكون حيث قالت: "أعلم أن هناك عالم أخر ويعيش معي في المنزل فتى وفتاة صغيرة، أراهم بشكل دائم ويقومون بتسليتي دائما، إنهم لطيفين جدا ولا يقومون بإذائي".

وأضافت حورية في حوارها مع قارئة التاروت ضمن البرنامج أنها "تسمع في بعض الأحيان أصوات غريبة في المنزل وكأنه شخص يتنفس بصوت عالي، ورغم تأقلمها مع الوضع إلا أنها تعلم بأن هذا السحر أو التسليط كما وصفته "القارئة" يقف عائقا أمام كل شيئ في حياتها".

وكانت قد تحدثت "فرغلي" في الحوار عن إيمانها بالسحر وتعرضها له بعد مسلسل ساحرة الجنوب حيث قالت إنها كانت تشعر بالتعب طوال الوقت وعانت من نقص الوزن وفقدان الشهية وعدم القدرة على النوم.

وأضافت فرغلي "اكتشفت العمل عندما كنت أخرج ورأيت شئ غريب فى الزرع وكنت بشوفها لقيت حاجة مثلثة كدا ومربوطة بسوليتب لقيت صاحبتي قالتلي أنه عمل".

وتابعت حورية: "كان مكتوب عليه حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويقف جوازها وخلفتها ورزقها"،لافتة إلى أنها شعرت بالتحسن بعد فترة من قراءة القرآن.

المصدر: قناة القاهرة والناس