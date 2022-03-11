فنانان تشكيليان روسيان يرسمان بورتريه لشاعر روسي على صخرة في جنوب إفريقيا

رسم فنانا الشوارع من بطرسبورغ ، لوحة غرافيتي للشاعر الروسي، كورنيه تشوكوفسكي، على إحدى الصخور في كيب تاون بجنوب إفريقيا.

جاء ذلك الخميس 10 مارس في الصفحة التابعة للثنائي الروسي المسمى بـ HoodGraff على شبكة "فكونتاكتي" الاجتماعية الروسية.

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وقال أحد الفنانيْن التشكيليين، أرتيوم بورح في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن بورتريه غرافيتي تم نقشه على الصخرة إحياء للذكرى الـ140 لميلاد الكاتب السوفيتي الروسي وشاعر الأطفال الشهير، كورنيه تشوكوفسكي،

وأضاف أن مقتطفا من قصيدته "برافو يا إفريقيا" نُقش تحت صورته على الصخرة. وقال إن كورنيه تشوكوفسكي لم يزر إفريقيا، لكن اسم نهر (لمبوبو) من حكايته الشعرية المشهورة يعرفه كل طفل روسي.

يذكر أن 31 مارس الجاري يصادف الذكرى الـ140 لميلاد شاعر الأطفال الكبير. وذاع صيته بعد نشره لحكايات "دكتور أيبوليت"، "الذبابة تسوكوتوها "، "حزن فيدورينو"، "صرصور" وهي جزء من الرصيد الذهبي لأدب الأطفال السوفيتي والروسي.

جدير بالذكر أن فريق HoodGraff أبدع في الآونة الأخيرة سلسلة من صور غرافيتي للمشاهير في مواقع مختلفة من بطرسبورغ، ومن بينهم الممثل سيرغي بودروف الابن، وقائد فرقة الروك "كينو"، فيكتور تسوي وغيرهما.

المصدر: تاس