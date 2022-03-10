مصر.. عمر كمال يعلق على قرار نقابة الموسيقيين رفع الإيقاف عنه

علق المطرب المصري عمر كمال على قرار نقابة الموسيقيين المصريين رفع الإيقاف عنه.

وأضاف عمر كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصري، "اعتذرت للفنان هاني شاكر (نقيب الموسيقيين) وبعت له رسائل على الواتساب.. من الممكن أنه يكون غضب كوني لم أذكر كلمة أستاذ قبل اسمه".

وخضع المطرب عمر كمال، للتحقيق داخل نقابة المهن الموسيقية، بعد منعه من الغناء بسبب إهانته للنقيب هاني شاكر.

وقررت نقابة المهن الموسيقية رفع عقوبة الإيقاف عنه بعد توضحيه لموقفه "واعتذاره عن الفهم الخاطئ لردوده في فيديو بثه على حسابه بفيسبوك بحق هاني شاكر".

فيما أشار منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين المصريين، إلى أن "المحققين أوصوا عمر بضرورة الانتباه لتصرفاته خاصة أنه فنان له جمهور كبير".

المصدر: "صدى البلد"