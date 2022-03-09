خلفا لزهير رمضان.. محسن غازي نقيبا لفناني سوريا

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا أن مجلسها انتخب محسن غازي نقيبا في جلسة استثنائية، وذلك خلفا لزهير رمضان الذي رحل في 17 نوفمبر 2021.

وكان غازي، وهو نائب في مجلس الشعب (البرلمان)، فاز بالمرتبة الأولى خلال الانتخابات الترميمية لمجلس النقابة التي جرت خلال انعقاد المؤتمر العام الأسبوع الماضي.

وحسب السيرة التي نشرتها النقابة منذ قليل عنه، فإن غازي من مواليد حماة 1961، وهو مخرج إذاعي وممثل ومطرب سوري، يحمل إجازة في الفنون المسرحية - قسم التمثيل عام 1984.

شغل غازي موقع رئيس فرع ريف دمشق لنقابة الفنانين، بين عامي 1998 – 2006، ثم عضو مجلس النقابة المركزي ( 2008 – 2020)، ثم نائب نقيب الفنانين 2008 – 2014.

كذلك كان عضوا في المكتب التنفيذي لاتحاد الفنانين العرب (2009 – 2013)، إضافة إلى عضويته في مجلس الشعب السوري (البرلمان) لدورين تشريعيين، الأول خلال الفترة من 2012، وحتى 2016، والثاني هو الحالي الذي بدأ في 2020 وينتهي في 2024.

أبرز أعماله في السينما:

ـ فيلم "ليالي بن آوى" للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد.

ـ فيلم "ما يطلبه المستمعون" للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد.

ـ فيلم "الإفطار الأخير" للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد.

ـ فيلم نجوم النهار للمخرج أسامة محمد.

في التلفزيون: مسلسل الولادة من الخاصرة في الجزأين الثاني والثالث.

ـ ذكريات الزمن القادم

ـ رائحة الروح

ـ دقيقة صمت

في الإذاعة :

إخراج أكثر من 3000 ساعة درامية إذاعية لمجموعة من المسلسلات والبرامج الدرامية الأسبوعية واليومية منذ العام 2009 ولغاية اليوم.

في الغناء: له عشرات الأغاني في الإذاعة السورية.

المصدر: RT