الفنانون الروس يحيون حفلات موسيقية دعما للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

تشهد موسكو يوم 9 مارس الجاري حفلا موسيقيا مجانيا كبيرا بمشاركة نجوم الروك الروس تأييدا للجيش الروسي والعملية العسكرية الخاصة التي ينفذها في أوكرانيا.

جاء ذلك في بيان نشره الموقع الإلكتروني لفرقة "7 بي" الموسيقية على شبكة التواصل الاجتماعي الروسية "فكونتاكتي"(VK).

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وقال البيان:" من المهم الآن التعبير عن تأييدنا للعملية العسكرية الخاصة التي يخوضها جيشنا. وقد أطلقت على الحفل تسمية "عملية Z " الموسيقية لاستعراض موقف الوطنيين الحقيقيين من التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

ويشارك في الحفل الفنانون إيفان أوخلوبيستين، نيقولاي ستاريكوف، سيرغي ميخييف، ستاس ستاروفويتوف، نيقولاي أغوتين وفرق "جانغو"، زفيروبوي"، سكان الأرض"، " 7 بي" وغيرها من الفرق الموسيقية.

يذكر أن الحفل يقام الساعة 19.00 في شارع نيجني منيفنيكي، 110 بموسكو.

يذكر أن نجوم الروك الروسي كانوا قد أقاموا في 7 مارس الجاري حفلا موسيقيا بمناسبة عيد المرأة العالمي في منطقة "جبل بوكلونايا" بمتحف النصر في موسكو. وشارك في الحفل الموسيقي غريغوري ليبس، أوليغ غازمانوف، فلاديمير بريسنياكوف، ألكسندر مارشال الذين كرسوا أغنياتهم إلى أمهات وزوجات وأخوات الجنود والضباط الروس الذين ينفذون العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: تاس