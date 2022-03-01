اليابان تقدم عرضا موسيقيا فريدا في "إكسبو2020 دبي"

كشفت اليابان في "إكسبو2020 دبي" عن مشاركة الروبوت الشهير "ألتر3" في تقديم عرض موسيقي فريد لمعزوفة "المرآة" اليابانية على منصة مسرح اليوبيل في المعرض.

وأعلن الموسيقار والملحن الياباني شيبويا كايشيرو من "أندوريد أوبرا"، عن تقديم العرض العالمي الأول "مرآة" في معرض إكسبو 2020 دبي حيث يحيي كايشيرو الأوبرا الجديدة باستخدام أوركسترا كاملة ممتزجة مع أجهزة تكنولوجية حديثة، بالتعاون مع "إيزن فوجيوارا"، وعازف موسيقى الترانيم "شوميو"، ويعود تاريخ تلك الموسيقى اليابانية القديمة لأكثر من 1200 عام، بالإضافة إلى أوركسترا NSO السيمفونية بالإمارات.

إقرأ المزيد

وتُعد عروض"المرآة" تتويجاً لعمل" شيبويا"، وهوعبارة عن احتفالية موسيقية تجمع بين أداء الروبوت الممتزجة بالترانيم والموسيقى الإلكترونية يقودها الأوركسترا، وسيؤدي الروبرت نصوصاً تم إنشاؤها عن طريق الذكاء الاصطناعي، بطريقة NSO السيمفونية.

وتشرف جوستين إيمارد الفنانة البصرية الفرنسية، في إطار تعاونها مع شيبويا كايشيرو، على الإسقاطات المرئية التي تركز على تعابير الوجه لنظام آندرويد، علاوة على المرئيات الممزوجة بالصور ثلاثية الأبعاد للمعابد والأضرحة في كوسايان، ويعتبر الجمع بين الإضاءة الرائعة المنعكسة على الروبرت الياباني، والتأثيرات الصوتية الاستثنائية على المسرح، بمثابة نموذج تجريبي متناغم لم يشهده عالم الفن سابقا.

المصدر : العين الإخبارية