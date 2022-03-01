الفنان الراحل عمرالشريف في مكالمة مسجلة: محمد رمضان ابني وولي عهدي

شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه على "إنستغرام"، فيديو قديما لمداخلة هاتفية من الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، يمدح فيها رمضان ويختاره ولي عهد له في الفن.

ويظهر الفيديو صوت الراحل عمر الشريف وهو يثني على رمضان ويقول فيه " محمد رمضان ده ابني، حيكون أحسن ممثل بمصر انشاءالله، هو ده يلي أنا أخترته يكون ولي العهد بتاعي".

وكتب رمضان معلقا على الفيديو :" كلام لن أنساه في بداية مشواري من النجم العالمي عمر الشريف الله يرحمه، ومازال المشوار في البداية".

ويعود هذا الفيديو للقاء قديم قام به التلفزيون المصري مع الفنان محمد رمضان عام 2007، بعد مشاركته في مسلسل حنين وحنان الذي وقف فيه رمضان أمام الراحل عمر الشريف لأداء عدة مشاهد، و يذكر أن رمضان يحرص على ذكر ودعم الراحل عمر الشريف في بداية مشواره الفني بشكل دائم.

المصدر:إنستغرام+RT