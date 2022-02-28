عبارة "روسيا لا تبدأ الحروب" لم تعجب الانستغرام

أثارت تدوينة لمغني البوب ​​والأوبرا الروسي نيقولاي باسكوف، يقول فيها إن "روسيا لا تبدأ الحروب" جدلا كبيرا على منصة إنستغرام.

وحجبت المنصة صورة التدوينة بحجة أنها تروج أكاذيب ومعلومات مضللة

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هذا وكان موقع kp.ru الإلكتروني الروسي قد نشر في وقت سابق، تدوينة فنان الشعب الروسي، نيقولاي باسكوف حيث يؤيد العملية الخاصة التي تنفذها القوات الروسية دفاعا عن منطقة دونباس. وهناك عبارة مفادها بأن "روسيا لا تبدأ الحروب بل تنهيها ".

يذكر أن وزارة خارجية جمهورية لاتفيا أدرجت نيقولاي باسكوف على القائمة السوداء، حسبما أكده وزير خارجية الدولة اللاتفية، إدغار رينكيفيتش، وأوضح أن فنان الشعب قد فُرضت عليه عقوبات لدعمه "العدوان الروسي على أوكرانيا".

المصدر: لينتا. رو