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مصر.. مدينة الشيخ زايد تحتضن معرضا للسيارات الكلاسيكية النادرة (فيديو)

عالم السيارات

مصر.. مدينة الشيخ زايد تحتضن معرضا للسيارات الكلاسيكية النادرة (فيديو)
RT
مصر.. مدينة الشيخ زايد تحتضن معرضا للسيارات الكلاسيكية النادرة
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شهدت مدينة الشيخ زايد في مصر عرض مجموعة فريدة ومتنوعة من السيارات الكلاسيكية النادرة التي يعود تاريخها لبدايات ومنتصف القرن الماضي.

وقال إبراهيم الجزار منظم حدث جواهر السيارات الكلاسيكية في تصريحات لموقع "صدى البلد" إن مصر تمتلك عدد كبير من السيارات التراثية التي تمثل كنوزا لا تقدر بثمن وتصل أسعارها لملايين الجنيهات والذي استمد الحدث اسمه منها.

وشهد الحدث تواجد عدد كبير جدا من عشاق وهواة جمع السيارات القديمة والنادرة الذين حرص عدد كبير منهم على تلبية الدعوة والمشاركة رغم صعوبات وارتفاع تكلفة نقل السيارات المشاركة لمكان عرضها.

وصرح أحد خبراء السيارات الكلاسيكية ويدعى مينا مايكل بأن الحدث تميز عن السابق بحضور مجموعة من السيارات العتيقة باهظة الثمن من شركات عملاقة ورائدة مثل مرسيدس وفورد وفيراري، حيث كانت السيارات في الماضي تعتمد على الشكل وخامات الصناعة النادرة مثل الخشب وغيرها ولم تكن تتبنى عنصر الاقتصادية مثل الوقت الحالي.

وأكد نزية سلام أحد محبي وعشاق جمع السيارات النادرة، أنه يعتبر نفسه سعيد الحظ كونه من أكبر عشاق جمع السيارات الأيقونية في مصر منذ أكثر من 40 عاما، وقد أتى خصوصا للمشاركة في الحدث بسيارته النادرة فيراري دينو والتي استمدت اسمها من اسم دينو ابن إينزو فيراري مالك ومؤسس الشركة التاريخي واستمر إنتاجها من عام 1967 حتى عام 1974 بعدد 1632 سيارة منها وتعتبر أشهر سيارات الشركة الإيطالية على الإطلاق.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري

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