اليوتيوبر عمر عبد الرحيم "التعليم بطريقة كوميدية سيكون أسهل في الانتشار"

تحدث مدرب اللغة الإنجليزية واليوتيوبر المصري عمر عبد الرحيم عن الطرق التي يعتمدها في تعليم اللغة الإنجليزية لمتابعية وعن مدى انتشار محتواه على وسائل التواصل الاجتماعي.

اليوتيوبر المصري الذي تميز بفيديوهات كوميدية في تعليم الإنجليزية قال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل:

"الناس مش محتاجة فقط إنها تتعلم لغة هي محتاجه تحب اللغة وده الي بقوم بيه على السوشيال ميديا مش بس اني أعلمهم لا اني أحببهم في اللغة..

عمر عبد الرحيم أضاف "بحاول أقدم المحتوى بطريقة طريفة وكوميدية لأنه بتكون أسهل في الوصول فهدفي الآن المحتوى بتاعي يكون ترفيهي أكتر من إنه تعليمي لأن الشباب لما تجد أن المحتوى فيه نوع من الترفية هتحب انها تتفرج عليه وتتعلم لكن الجدية بتبعد عدد كبير من المتابعين".