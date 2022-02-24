مصر.. صورة بروفايل عمرو دياب على "فيسبوك" تثير حيرة جمهوره

أثار النجم المصري عمرو دياب فضول متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي "بصورة غريبة"، وضعها على صفحته الرئيسية في "فيسبوك".

وظهر دياب في الصورة الجديدة بملامح حادة، وغير مبتسم، وعلى رأسه غطاء أسود، غير مفهوم معالمه أو ما يشير إليه.

ومن أبرز تعليقات المتابعين التي لاقتها الصورة: "مش فاهم إنت لابس إية بالظبط يا عمرو"، "عنيك فيها حزن بس قمر"، "مهما كبرت صغير"، "خير يا عمرو بس مين زعلك"، "إيه دة يا غالي".

وكان عمرو دياب قد كشف عن توقيعه شراكة حصرية مع منصة "أنغامي"، لبث أغانيه التي تنتجها شركته "ناي فور ميديا".

ويشمل الاتفاق بث جميع أغاني "الهضبة" المقبلة حصريا عبر المنصة التي يستخدمها أكثر من 75 مليون مستخدم.

وقال الهضبة عن هذه الشراكة: "متحمس جدا لهذا المشروع الجديد الذي يساهم في تعزيز علاقتي بجمهوري، والوصول إلى مستمعين جدد حول العالم".

وأضاف عمرو دياب: "اخترت أنغامي باعتبارها منصة عالمية، تساهم بكل فخر في تقديم الثقافة العربية على المسرح الدولي، ولأنني أشاركها الرؤية نفسها في تطوير المواهب المحلية ومساعدتهم على إيصال أصواتهم حول العالم".

المصدر: مواقع مصرية