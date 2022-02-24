انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي السادس لأفلام المرأة

انطلقت يوم أمس فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، التي تقام خلال الفترة من 23 الى 28 فبراير الجاري، بحضور عدد من نجوم الفن.

وعُرض في حفل الافتتاح برومو لـ12 فيلما تمثل 18 دولة للمشاركة في مسابقة الفيلم الطويل وهي"كما في السماء"، "الكوكب(إل بلانتيتا)"، "أم صالحة"، "اسم سري"، "فرحة"، "قوارير"، "الفتاة الجديدة"، "ريحانة"، "إيمي المقدسة"، "جنة الطاووس"، "أرواح عابرة"، "روابط مقدسة".

كما تم استعراض برومو آخر يضم 24 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة "1+1"، "مالا نعرفه عن مريم"، "شم النسيم"، "ميكروباص"، "عنقاء"، "جينز"، "عروس البحر"، "سماء أغسطس"، "أسرّة باردة"، "صمّاء"، "أنا بخير، ماذا عنك؟"، "قصص حب على عجلات"، "غرفة الخطابات"، "فايف تايجر"، "ليلة صامتة"، "الابن"، "الصقيع"، "إنتركم 15"، "الفتاة التي تأتي كل خميس"، "أبواق السماء"، "مربى الفراشات"، "إيلينا"، "ستيك هاوس"، "جنيّة الأثداء".

وتضم لجان تحكيم الفئات المختلفة من الأفلام فنانين ومخرجين ونقادا من كافة أنحاء العالم.

وعبر الكاتب والصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان عن شكره لجهود المشاركين في الدورة السادسة من المهرجان وخص بالذكر المواهب الشابة في أسوان، الذين يسعون إلى تحقيق أحلامهم و طموحاتهم في عالم السينما.

وشارك الفنانون لحظات تواجدهم على السجادة الحمراء المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في صور مباشرة من المهرجان.

المصدر: اليوم السابع