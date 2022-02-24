مهرجان " الفيل الذهبي" الإسباني يمنح جوائزه فناني السيرك الروس

نال فنانا السيرك الروسيان، ديمتري إفريمكين وإيلينا ميزنينا أعلى جائزة لمهرجان "الفيل الذهبي" في إسبانيا لقاء عرض "آنا" المستوحى من رواية الكاتب الروسي ليف تولستوي "آنا كارينينا".

كما منح فنانا الجمباز الهوائي من سيرك موسكو جائزة ذهبية.

وتم منح فريق من فناني الألعاب البهلوانية من السيرك الحكومي الروسي تحت إشراف نيقولاي جروشين، لقاء أداء عرض ،كرنفال البندقية".

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أفاد بذلك المكتب الصحفي للسيرك الحكومي الروسي الأربعاء 23 فبراير وقال إن أعضاء لجنة التحكيم رحّبوا وقوفا بأداء الفنانين الروس بحفاوة بالغة.

ونقل المكتب الصحفي عن مدير عام السيرك الحكومي الروسي، سيرغي بيلياكوف قوله:" أصبح الفنانان الروسيان صاحبي الجائزة الذهبية لمهرجان السيرك الدولي، وكما نال الفنانان الآخران جائزتين فضيتين من أصل الجوائز الثلاث، فضلا عن نيل جوائز خاصة، ما يشير إلى المستوى الراقي لمدرسة السيرك الوطنية ويجعل السيرك الروسي محبوبا في العالم كله. وأشعر بفخر كبير بفنانينا! "

وأوضح المكتب الصحفي أن مهرجان "الفيل الذهبي" بمدينة جيرونا الإسبانية يقام للمرة العاشرة. وتنافس العام الجاري 94 فنانا من 13 دولة على نيل الجائزة الرئيسية.

المصدر: تاس