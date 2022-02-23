 
مباشر
عاجل
أنقرة: أردوغان يبحث مع بوتين الأزمة حول أوكرانيا ويدعوه لزيارة تركيا في أقرب وقت

ذهب "24 قيراط"..هكذا استعرض محمد رمضان معجون أسنانه  

الثقافة والفن

ذهب
instagram
الفنان محمد رمضان (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sgg3

نشر الفنان المصري محمد رمضان، فيديو جديدا على "انستغرام"، يستعرض فيه معجون الأسنان الذي يستعمله وهو من الذهب عيار "24 قيراط" .  

إقرأ المزيد
محمد رمضان يثير الجدل مجددا بصور من داخل طائرته الخاصة
محمد رمضان يثير الجدل مجددا بصور من داخل طائرته الخاصة

ويعتبر رمضان من أكثر المشاهير إثارة للجدل، باستعراض ممتلكاته الخاصة وعدد المتابعين لأغانيه و صفحته الشخصية، فلم يمض ساعات على نشر مقطع مسجل له يتحدث عن تحقيق قناته على اليوتيوب لأعلى نسبة مشاهدات بين الفنانين العرب، إذ وصل العدد لـ4 مليار و600 مليون مشاهدة، حتى عاد بفيديو جديد لاستخدامه معجون أسنان من الذهب "24 قيراط".

 

و كانت قد أثارت صورة لرمضان داخل طيارته الخاصة، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، يتحدث فيها عن أريحية الركوب في طائرة خاصة.

المصدر:Rt +insatgram

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا