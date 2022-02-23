ذهب "24 قيراط"..هكذا استعرض محمد رمضان معجون أسنانه  

نشر الفنان المصري محمد رمضان، فيديو جديدا على "انستغرام"، يستعرض فيه معجون الأسنان الذي يستعمله وهو من الذهب عيار "24 قيراط" .

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ويعتبر رمضان من أكثر المشاهير إثارة للجدل، باستعراض ممتلكاته الخاصة وعدد المتابعين لأغانيه و صفحته الشخصية، فلم يمض ساعات على نشر مقطع مسجل له يتحدث عن تحقيق قناته على اليوتيوب لأعلى نسبة مشاهدات بين الفنانين العرب، إذ وصل العدد لـ4 مليار و600 مليون مشاهدة، حتى عاد بفيديو جديد لاستخدامه معجون أسنان من الذهب "24 قيراط".

و كانت قد أثارت صورة لرمضان داخل طيارته الخاصة، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، يتحدث فيها عن أريحية الركوب في طائرة خاصة.

المصدر:Rt +insatgram