فيها أقدم مجسم معماري.. اكتشاف منشأة أثرية "فريدة من نوعها" في الأردن

أعلن الأردن اكتشاف منشأة أثرية "فريدة من نوعها بالعالم" مرتبطة بممارسة الطقوس الدينية في جبال الخشابية بالجفر، تضم أقدم مجسم معماري في العالم.

وقال وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، إن فريقا أردنيا فرنسيا من علماء الآثار اكتشف المنشأة التي وصفتها الوزارة بأنها "فريدة من نوعها في العالم"، مرتبطة بممارسة الطقوس الدينية، وذلك في منطقة البادية الجنوبية الشرقية في جبال الخشابية بالجفر.

المنشأة الأثرية المكتشفة في الأردن ـ (وكالة بترا)

وتتكون المنشأة حسب الوزارة من أقدم مجسم معماري في العالم وأقدم مخطط للمصائد الحجرية التي تعود إلى 7000 عام قبل الميلاد، كما تحتوي على حجرين منصوبين على أشكال بشرية قريبة من الحجم الطبيعي للإنسان.

وعثر الفريق العلمي بالمنشأة على عدد كبير من القطع الأثرية المختلفة، وعدد من المتحجرات البحرية، ودمى لحيوانات، وأدوات صوانية استثنائية، ومواقد مرتبط بممارسة الطقوس الدينية.

ويعود الاكتشاف، حسب الوزارة، إلى ثقافة جديدة سميت بالثقافة الغسانية وهي ثقافة مجتمع الصيادين خلال العصر الحجري الحديث، اللذين مارسوا الصيد الجماعي للغزلان باستخدام المصائد الحجرية الضخمة.

ونقلت صفحة الوزارة عن مدير عام دائرة الآثار العامة فادي بلعاوي، أن "الأردن عبارة عن متحف مفتوح يحتوي على أكثر من 15 ألف موقع أثري".

المصدر: بترا + RT