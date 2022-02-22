المخرج الصربي إمير كوستوريتسا يتولى رئاسة مسرح الجيش الروسي

وافق المخرج الصربي الشهير، إمير كوستوريتسا، على اقتراح تقدم به وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن يتولى منصب كبير المخرجين في مسرح الجيش الروسي.

وافق المخرج السينمائي الصربي إمير كوستوريتسا على أن يصبح كبير المخرجين في المسرح المركزي للجيش الروسي. أفادت بذلك الاثنين 21 فبراير وكالة "سبوتنيك" الروسية.

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وذلك بعد أن قبل المخرج عرض وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، لتولي هذا المنصب. فيما لم تذكر الوكالة موعد بدء كوستوريكا العمل في المسرح الروسي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الروسية، روسيانا ماركوفسكايا، إن شويغو عقد اجتماعا مع المخرج وأكد على أنهما تربطهما علاقات ودية طويلة الأمد.

وقال كوستوريكا في أعقاب الاجتماع:" إن اقتراح سيرغي شويغو بأن أصبح مديرا فنيا للمسرح هو شرف عظيم لي. وأضاف أن مسرح الجيش الروسي له تاريخ طويل وتقاليد عظيمة. ونقلت روسيانا ماركوفسكايا، عن كوستوريكا قوله إن "خططي الإبداعية في المنصب الجديد تقضي بتحويل سيناريوهات الأفلام المعروفة إلى مسرحيات. وعلى سبيل المثال هناك أفلام "الغرانق تطير" و"الحياة معجزة" وغيرهما.

يذكر أن إمير كوستوريتسا هو المخرج الصربي السينمائي والموسيقي. ومن أشهر أعماله السينمائية أفلام "أبي في رحلة عمل" ، "قطة سوداء و قط أبيض" ، "الحياة تشبه المعجزة". ويعتبر كوستوريكا أيضا قائدا لفرقة الروك The No Smoking Orchestra.

المصدر: لينتا. رو