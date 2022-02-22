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بعد ترويج أغنيته الجديدة..رابح صقر يتساءل: روتانا سعودية أم لبنانية؟ والرئيس التنفيذي للشركة يرد

الثقافة والفن

بعد ترويج أغنيته الجديدة..رابح صقر يتساءل: روتانا سعودية أم لبنانية؟ والرئيس التنفيذي للشركة يرد
Sputnik
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رد الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، سالم الهندي، على تساؤل الفنان السعودي، رابح صقر، عما إذا كانت هذه الشركة لبنانية أم سعودية؟، بعد ترويج أغنيته الجديدة.

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ويأتي ذلك بعد أن غرد رابح صقر قائلا: "سؤال..شركة روتانا سعودية؟؟؟ ولا لبنانية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ علشان نتفاهم مع نوع من البشر (اسم أغنيته الجديدة)".

ليرد عليه سالم الهندي قائلا: "روتانا شركة سعودية عربية يرأس مجلس ادارتها الأمير الوليد بن طلال، ومقرها العاصمة الرياض، ولها عدة فروع بالوطن العربي، وتضم نخبة من فناني الوطن العربي، وعلى رأسهم فنان العرب محمد عبده، وتعرف تتفاهم مع كل أنواع البشر الله يحفظك".

في حين عاد وكتب رابح صقر ردا على أحد الحسابات: "الله يطول بعمره الوليد بن طلال السعودي … ويحب الكوادر السعودية".

المصدر: RT

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