بعد ترويج أغنيته الجديدة..رابح صقر يتساءل: روتانا سعودية أم لبنانية؟ والرئيس التنفيذي للشركة يرد

رد الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، سالم الهندي، على تساؤل الفنان السعودي، رابح صقر، عما إذا كانت هذه الشركة لبنانية أم سعودية؟، بعد ترويج أغنيته الجديدة.

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ويأتي ذلك بعد أن غرد رابح صقر قائلا: "سؤال..شركة روتانا سعودية؟؟؟ ولا لبنانية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ علشان نتفاهم مع نوع من البشر (اسم أغنيته الجديدة)".

ليرد عليه سالم الهندي قائلا: "روتانا شركة سعودية عربية يرأس مجلس ادارتها الأمير الوليد بن طلال، ومقرها العاصمة الرياض، ولها عدة فروع بالوطن العربي، وتضم نخبة من فناني الوطن العربي، وعلى رأسهم فنان العرب محمد عبده، وتعرف تتفاهم مع كل أنواع البشر الله يحفظك".

روتانا شركة سعودية عربية يرأس مجلس ادارتها الامير الوليد بن طلال ومقرها العاصمة الرياض ولها عدة فروع بالوطن العربي وتضم نخبة من فناني الوطن العربي وعلى رأسهم فنان العرب محمد عبده وتعرف تتفاهم مع كل انواع البشر الله يحفظك🌹 — سالم الهندي (@salhendi) February 21, 2022

في حين عاد وكتب رابح صقر ردا على أحد الحسابات: "الله يطول بعمره الوليد بن طلال السعودي … ويحب الكوادر السعودية".

الله يطول بعمره الوليد بن طلال

السعودي … ويحب الكوادر السعوديه 🇸🇦🇸🇦❤️🇸🇦🇸🇦 — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) February 21, 2022

طبعًا خصوصًا المهنه

ماهيب من المهمات الصعبه اللي تستعين فيها من خارج البلد🇸🇦 — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) February 21, 2022

المصدر: RT