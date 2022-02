25 رواية و20 قصة قصيرة ستكون في متناول محبي الأبطال الخارقين  

أعلن "جورح آرآر مارتن" مؤلف سلسلة الروايات العالمية "Game of thrones "عن استعداده لإصدار سلسلة جديدة من كتب الComics تستند إلى سلسلة الأبطال الخارقين "Wild cards"

و تحكي سلسلة "Wild cards"قصة أرض تمثل موطنا للأفراد ذوي القوة الخارقة وتمتد هذه السلسة لأكثر من 25 رواية و 20 قصة قصيرة، شارك فيها 40 مؤلفا على مدى ثلاثة عقود، وسيكون محبو روايات الأبطال الخارقين على موعد هذا العام مع الاستمتاع في النسخة الجديدة من "Wild Cards: Drawing Of The Cards"

وكشف مارتن أن السلسلة الجديدة سيتم إعلانها بالتعاون مع الشركة العالمية للنشر"Marvel".

ونشر مارتن الأسبوع الماضي على فيسبوك معلنا أن أعمال الموسم الأول من سلسلة "The house of The Dragon" المقتبس عن رواية النار والدم شارفت على الانتهاء لتكون بمثابة عودة إلى ما قبل أحداث المسلسل الشهير"Game of Thrones".

يذكر ان "جورج رايموند ريتشارك مارتن "هو روائي وكاتب قصص قصيرة من نوع الخيال العلمي والرعب والفنتازيا واشتهر بسلسلة رواياته أغنية الجليد والنار التي حققت أفضل مبيعات حول العالم وحولت إلى المسلسل الدرامي الشهير "صراع العروش".

المصدر : The Guardian