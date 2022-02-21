بوتين يهنئ فنان الشعب نيقولاي راستورغويف بعيد ميلاده الخامس والستين

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فنان الشعب الروسي نيقولاي راستورغويف بعيد ميلاده الخامس والستين.

ونُشرت برقية التهنئة الاثنين 21 فبراير على موقع الكرملين الإلكتروني.

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وجاء في البرقية :" لقد أدركت نفسك بنجاح في المجال الإبداعي للمحترفين، وحصلت على شعبية واسعة كفنان موهوب، ورئيس فرقة "ليوبي" الموسيقية الأسطورية. وبالطبع، فإن موقفك الوطني المسؤول، ومساهمتك الكبيرة في تنفيذ المبادرات والمشاريع الوطنية والخيرية الشعبية استحقت الاحترام العميق".

وتمنى الرئيس الروسي لفنان الشعب، راستورغويف الصحة والازدهار ومزيد من الأغاني الجديدة.

يذكر أن راستورغويف ولد في 21 فبراير 1957 بمنطقة رامينسكي، في ضواحي موسكو. وعلى مر السنين، قدم أداء كمغن وعازف غيتار في فرق موسيقية مختلفة.

وفي عام 1989، شكل المنتج الموسيقي، إيغور ماتفيينكو فرقة "ليوبي" الموسيقية الوطنية ودعا راستورغويف ليتولى رئاستها.

ومنح الفنان عددا من الجوائز والأنواط الحكومية، بما في ذلك وسام الاستحقاق الوطني للدرجة الرابعة (2007)، وسام الشرف (2012) ، وسام "ألكسندر نيفسكي" (2020) وجائزة جهاز الأمن الفدرالي الروسي (2006).

المصدر: ناس