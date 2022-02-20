نجمة كويتية تثير الجدل بفيديو حول أمنيتها بـ"عدم الانجاب"

قالت النجمة الكويتية هيا الشعيبي إنها تتوقع حملها بطفل الخامس، متمنية عدم تحقق الحمل بسبب وصولها إلى عمر الأربعين الذي يجب أن تهتم فيه بنفسها وصحتها وليس بالإنجاب والأطفال.

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وعلقت الشعيبي في فيديو نشرته عبر "سناب شات": "شاكة إني أنا في بيبي، بس بقولكم ان شاء الله يكون لأ، لانهم أربعة اسم الله عليهم، وأنا في سن لازم اهتم بنفسي ما أهتم في بيبي".

يشار إلى أن محكمة التمييز في الكويت أصدرت في وقت سابق، حكمها في قضية الشعيبي التي اتهمت قبل أكثر من عام بنشر مقطع فيديو خادش للحياء عبر أحد حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأيدت المحكمة في حكمها النهائي الامتناع عن النطق بعقاب على مخالفة الآداب العامة، ونشر فيديو إباحي عبر تطبيق "سناب شات"، وألزمتها بحسن السيرة والسلوك لمدة سنتين بكفالة مالية ضخمة.

المصدر: RT