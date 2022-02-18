أعادت ارتداء نفس الفستان بعد 18 عاما.. ليلى علوي تعلق على فيديو "تيك توك" الذي أثار ضجة (فيديو)

علقت الفنانة ليلى علوي على الانتشار الكبير الذي حصده فيديو لها على "تيك توك" أعادت من خلاله تمثيل مشهد من فيلمها "حب البنات" الذي عرض منذ 18 عاما مرتدية نفس الفستان.

وقالت الفنانة المصرية في تصريحات عبر برنامج "الستات" المذاع عبر فضائية "النهار": "كنت سعيدة جدا عشان الناس كلها شافت مقطع الفيديو اللي اتنشر في يوم عيد الحب، والتريند اللي حصل سببه محبة الناس".

وأضافت أنها تحتفظ بذكرياتها، وبملابس أغلب الأعمال التي قدمتها على مدار السنوات الماضية. وتابعت: "حبيت في يوم عيد الحب أوصل للناس إن اليوم دا مش للحبيبة فقط، دا للجميع، الحب في الصحبة والأهل والجيران".

وختمت: "أنا بحتفظ بالحاجات العزيزة عليا ومش بحب الكراكيب داخل المنزل، وبشكر كل الناس على محبتهم لي".

وأعادت ليلى علوي فيلم "حب البنات" للأذهان مرة أخرى بعد تصدرها التريند بفيديو نشرته في عيد الحب ارتدت فيه الفستان نفسه الذي ارتدته بالفيلم.

وفي الفيديو ظهرت الفنانة المصرية وهي ترتدي الفستان الأسود وعليه شكل لقلب أحمر كبير، وتعيد تمثيل مشهد قدمته من قبل في فيلم "حب البنات" عام 2004 ، في عيد الحب.

المصدر: بوابة الأهرام