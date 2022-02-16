أول تعليق من الإعلامي المصري توفيق عكاشة على تأييد حبسه
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أكد الإعلامي المصري توفيق عكاشة أن تثبيت الحكم الصادر بحبسه ثلاثة أشهر فى الدعوى المقامة ضده عن متجمد نفقة قدرها 180 ألف جنيه، "ليس نهائيا".
وفي تصريحات لموقع "مصراوي"، أضاف عكاشة أنه "سيتخذ الإجراءات المطلوبة بمجرد صدور الحكم بشكل رسمي".
ولفت إلى أنه "سيقدم استئناف على الحكم الأحد المقبل".
وقضت محكمة جنح مدينة نصر أمس الأربعاء "حضوريا" بتأييد عكاشة 3 أشهر فى الدعوى المقامة ضده من طليقته، عن متجمد نفقة قدرها 180 ألف جنيه.
المصدر: "مصراوي"
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