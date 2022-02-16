 
مباشر

فنانة أوكرانية ترفض تمثيل بلادها في "يوروفيجن 2022" بعد تهديدات تلقتها إثر زيارتها القرم الروسية

أخبار العالم

فنانة أوكرانية ترفض تمثيل بلادها في
INSTAGRAM
المغنية الأوكرانية ألينا باش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ser3

أعربت المغنية الأوكرانية ألينا باش عن رفضها المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2022" بعد تعرضها لانتقادات بسبب زيارتها شبه جزيرة القرم الروسية عام 2015.

وقالت باش في منشور على "إنستغرام": "ليس لدي جيش من العلاقات العامة والمدراء والمحامين لمقاومة كل هذا الهجوم وهذه التهديدات والتعابير المرفوضة التي يسمح الناس لأنفسهم بإطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي.. لا أريد أن أظل في هذه القصة القذرة".

وأضافت: "أنا فنانة ولست سياسية".

إقرأ المزيد
أوكرانيا: مجالنا الجوي لا يزال مفتوحا وإغلاقه حقنا السيادي
أوكرانيا: مجالنا الجوي لا يزال مفتوحا وإغلاقه حقنا السيادي

وفازت المغنية الأوكرانية بجولة التصفيات يوم السبت الماضي، وبعدها تمت إضافتها إلى قاعدة بيانات "ميروتفروريتس" لزيارة شبه جزيرة القرم الروسية.

وقالت إنها وصلت إلى شبه الجزيرة من الجانب الأوكراني، لكن مصلحة الحدود الأوكرانية أفادت لاحقا بأنها لم تصدر لها شهادة عبور حدودي قانونية.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا