فنانة أوكرانية ترفض تمثيل بلادها في "يوروفيجن 2022" بعد تهديدات تلقتها إثر زيارتها القرم الروسية

أعربت المغنية الأوكرانية ألينا باش عن رفضها المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2022" بعد تعرضها لانتقادات بسبب زيارتها شبه جزيرة القرم الروسية عام 2015.

وقالت باش في منشور على "إنستغرام": "ليس لدي جيش من العلاقات العامة والمدراء والمحامين لمقاومة كل هذا الهجوم وهذه التهديدات والتعابير المرفوضة التي يسمح الناس لأنفسهم بإطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي.. لا أريد أن أظل في هذه القصة القذرة".

وأضافت: "أنا فنانة ولست سياسية".

إقرأ المزيد

وفازت المغنية الأوكرانية بجولة التصفيات يوم السبت الماضي، وبعدها تمت إضافتها إلى قاعدة بيانات "ميروتفروريتس" لزيارة شبه جزيرة القرم الروسية.

وقالت إنها وصلت إلى شبه الجزيرة من الجانب الأوكراني، لكن مصلحة الحدود الأوكرانية أفادت لاحقا بأنها لم تصدر لها شهادة عبور حدودي قانونية.

المصدر: RT