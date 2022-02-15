إصابة المخرج المصري يسري نصر الله بفيروس كورونا

أعلن المخرج المصري يسري نصر الله أنه مصاب بفيروس كورونا، ويلتزم حاليا بالعزل المنزلي.

وينتطر المخرج يسري نصر الله عرض مسلسل "منورة بأهلها" الذي كان مقررا عرضه على بداية فبراير الحالي، وهو من تأليف محمد أمين راضي.



المسلسل بطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، عمر رزيق، بلال التونسي.. وآخرين تبدأ الأحداث باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولا في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال.

المصدر: "صدى البلد"