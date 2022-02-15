موقف نبيل لعازف البيانو اللبناني عبد الرحمن الباشا

قرر عازف البيانو اللبناني الشهير، عبد الرحمن الباشا، التبرع بآلات موسيقية إلى المعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى، كنعويض عن بعض الخسائر التي لحقت به نتيجة انفجار ميناء بيروت.



وقد تبرع عازف البيانو اللبناني عبد الرحمن الباشا إلى المعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى، الذي تضرر نتيجة الانفجار الكبير الذي حصل في ميناء بيروت، بست عشرة آلة بيانو مختلفة الحجم والشكل ماركة "Bechstein" تبلغ قيمتها الإجمالية 300 ألف يورو.

ولد الموسيقي اللبناني عبد الرحمن الباشا عام 1958 في بيئة فنية، والده الملحن المشهور توفيق الباشا ووالدته المطربة وداد. ودرس عبد الرحمن البيانو على يدي "زفارت سركسيانا" الذي عرفه على الموسيقى الكلاسيكية. ثم أكمل دراسته العليا في باريس في المعهد العالي للموسيقى مع الموسيقي ومعلم البيانو الشهير "بيير سانكان". وبعد تخرجه عام 1975 تقدم إلى مباراة «مرغريت لونغ» العالمية للبيانو في باريس ونال المركز السادس، ثم حصل على الجائزة الأولى في مباراة الملكة إليزابيث ببروكسل في عام 1978.

وقد تاثر عبد الرحمن الباشا كثيرا بعازف البيانو الروماني الراحل دينو ليباني والإيطالي مورنيسو بوليني.

المصدر: RT