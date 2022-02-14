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"كل شي يذكرني بك".. الجسمي يغني بالتركية احتفاء بأردوغان (فيديو)

الثقافة والفن

الفنان الإماراتي حسين الجسمي
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أهدى المطرب الإماراتي حسين الجسمي "الشعب التركي" أغنية باللغة التركية وذلك تزامنا مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بلاده.

ونشر الجسمي عبر حسابه في "تويتر" الأغنية مع تعليق قال فيه: "إهداء من الشعب الإماراتي إلى الشعب التركي".

وأرفق الجسمي أغنيته "كل شي يذكرني بك"، بترجمة عربية لها.

المصدر: RT

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