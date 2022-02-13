"عايزة إيه في عيد الحب؟".. طلب طريف من ياسمين عبدالعزيز في "الفالنتاين"

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها ومحبيها، صورة ساخرة تزامنا مع عيد الحب "الفالنتاين"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك".

وظهر في الصورة التي نشرتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الفنان محمد هنيدي، مدون عليها عبارة "عايزا أي في عيد الحب ..عايزا فولتارين".

وإنهالت التعليقات من جمهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز على الصورة بشكل ساخر، حيث قال أحدهم: "كلنا محتاجين مسكن والله".

فيما علق اَخر بالقول: "لما انتي تتطلبي فولتارين احنا بقا نطلب كراسي متحركة"، وسخرت متابعة: "كلنا عايزين فولتارين ودواء لصداع ودواء الاكتئاب ابقى اجيب كل الادوية وكدة يبقى احتفلت بالفالنتاين".

المصدر: "المصري اليوم"