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نانسي عجرم تعتذر عن المشاركة في حدث فني

الثقافة والفن

نانسي عجرم تعتذر عن المشاركة في حدث فني
STRINGER / AFP
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اعتذرت الفنانة نانسي عجرم عن المشاركة في رحلة "ستارز أون بورد" التي يشارك فيها مجموعة كبيرة من نجوم الغناء في لبنان، وانطلقت خلال الساعات الماضية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت نانسي عجرم عبر حسابها علي تويتر: "‏لظروف خاصة، أعتذر عن المشاركة في رحلة ستارز أون بورد لهذا الموسم.. مع التأكيد على استثنائية هذه التجربة التي جمعتني بها محطات عديدة تكللت بالنجاح".

وتابعت: "آمل أن نعود ونلتقي مجددا في رحلات أخرى يتم الإعلان عنها في وقتها المناسب.. إلى اللقاء قريبا".

يذكر أن  رحلة "ستارز أون بورد"، هي رحلة بحرية لعدة أيام، يشارك فيها عدد من النجوم العرب، وتبحر عبر البحر الأبيض المتوسط مع نجوم العرب المفضلين على متن سفينة الرحلات البحرية النرويجية.

وشارك في الرحلة السابقة، عدد من الفنانيين منهم: كاظم الساهر، شيرين، مايا دياب، نادر الأتات، هادي خليل، عامر زيان، نور الزين، فانيسا عازفة الكمان، ناصيف زيتون، ملحم زين، نجوى كرم ووليد توفيق.

المصدر: RT

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