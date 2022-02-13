الفنان دريد لحام يحتفل بعيد ميلاده الـ88 مع عدد من نجوم الفن السوري (فيديو)

احتفل الفنان القدير دريد لحام، بعيد ميلاده الـ88، مع عدد من نجوم الفن السوري، والذي يصادف يوم 31 يناير.‏

ونشر لحام عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو من موقع تصويره أحدث مسلسلاته التلفزيونية "على قيد الحب" وتضمن أجواء احتفالية بعيد ميلاده، كما تضمن مقاطع أخرى من كواليس العمل الفني الذي يشارك فيه، وكتب الفنان: "شكرا لمحبتكم".

وفاجأ طاقم عمل المسلسل، الفنان دريد لحام، بالاتفاق مع عائلته، بالاحتفال بعيد ميلاده.

ونقلت صفحة شركة "إيمار الشام" منتجة المسلسل أن المفاجأة جاءت بعدما استبعد لحام فكرة الاحتفال بالمناسبة لالتزامه بتصوير مشاهده في المسلسل.

ويجمع العمل على قائمة أبطاله أجيالا من رواد الدراما السورية: دريد لحام، سلوم حداد، أسامة الروماني، مهيار خضور، نادين خوري، صباح الجزائري، عاصم حواط، مديحة كنيفاتي، يزن خليل، وفاء موصللي، جرجس جبارة، هافال حمدي، ترف التقي، علا سعيد، ريام كفارنة، نسرين فندي، روعة ياسين، ليث مفتي، محمد قنوع، معن عبد الحق، جلال شموط، علاء قاسم، وممثلون كثر آخرون.

المصدر: RT