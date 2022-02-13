نجل الفنانة المصرية وفاء عامر يعلن دخوله عالم التمثيل

أعلن عمر فوزي نجل الفنانة المصرية وفاء عامر انضمامه لأبطال مسلسل "بيت الشدة" والذي تشارك به والدته ومن المقرر عرضه في المارثون الرمضاني المقبل 2022 ليكون ذلك أول عمل يشارك به فوزي.

وكتب فوزي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام": "إن شاء الله انتظروني في مسلسل "بيت الشدة"، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم الحلم بدأ يتحقق ادعولي إن أنا أكون قد المسؤولية، لأن دي أول حاجة ليا، وإن شاء الله خير دعواتكم".

وبدأ صناع مسلسل "بيت الشدة"، أول أمس الجمعة، تصوير مشاهد العمل في الحي الشعبي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث احتفل نجوم العمل ببدء التصوير.

وتواجد في الاحتفالية التي أقيمت داخل الكواليس، معظم أبطال المسلسل، وهم: وفاء عامر، أحمد وفيق، محسن منصور، عبير منير، بسنت حاتم، منى العمدة، أحمد التهامي، ومها أحمد، مدحت تيخا، ندى بهجت، والمؤلف ناجي عبدالله، والمخرج وسام المدني.

وتشارك الفنانة وفاء عامر في الماراثون الرمضاني المقبل 2022، بمسلسل آخر، وهو "راجعين يا هوا"، مع المخرج محمد سلامة.

المصدر: "القاهرة24"