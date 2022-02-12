الفنانة إليسا تتلقى هدية من أحد الجماهير على المسرح (فيديو)

أهدى شخص من جمهور الفنانة اللبنانية إليسا رسما فنيا لها ولوالدها خلال غنائها على المسرح ضمن حفل لها في مدينة ديترويت الأمريكية.

وفي مقطع فيديو قصير فاجأ أحد الجماهير الفنانة وأهداها رسما لها ولوالدها، وعندما أخدت إليسا اللوحة سألته: "مين اللي معي بالصورة.. بشبه بيي.. هاد بيي الله يرحمو" واحتضنت الفنانة صاحب اللوحة كرد فعل على هديته لها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الفنية تداولوا مقطع فيديو للفنانة اللبنانية قبل يومين، حيث ظهرت وهي تلبس فستانا أسود، وتؤدي أغنية "يا مرايتي" حافية القدمين، وتبكي أثناء غنائها.

المصدر: RT