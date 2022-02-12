روسيا.. وفاة الممثلة زينايدا كيريينكو نجمة فيلم "الدون الهادئ"

أعلن اتحاد السينمائيين الروس عن وفاة الممثلة زينايدا كيريينكو المعروفة بأدوارها في أفلام سوفيتية مرموقة منها "الدون الهادئ"، عن عمر ناهز 89 عاما.

وأكد نائب رئيس الاتحاد، كليم لافرنتييف، اليوم السبت أن كيريينكو فارقت الحياة الليلة الماضية.

ويأتي ذلك بعد يومين من ورود أنباء عن نقل الممثلة المسنة إلى المستشفى بعد أن تعرضت لوعكة صحية وفقدت الوعي في منزلها.

وكشفت وسائل إعلام أن كيريينكو أصيبت بشلل جزئي ونقلت إلى غرفة العناية المركزة، مؤكدة تشخيص إصابة الممثلة بسرطان البنكرياس وجلطة دماغية، بالإضافة إلى فيروس كورونا.

وتعرف كيريينكو، الحائزة لقب الفنانة الشعبية في روسيا، بأدوارها في أفلام سوفيتية منها "الدون الهادئ" (1957، دور ناتاليا) و"مصير إنسان" (1959) وغيرهما.

المصر: وكالات