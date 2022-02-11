مصر.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

نشرت الصفحة الرسمية لمغني المهرجانات المصري حمو بيكا عبر "فيسبوك" صورة له في المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.

وعلق المسؤول عن الصفحة، قائلا: "إدعو لحمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان .. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب"!

يأتي ذلك بعد كشف مغني بيكا بوقت سابق من اليوم عن أزمته مع نقابة المهن الموسيقية و"الظلم" الذي يتعرض له، بسبب عدم حصوله على ترخيص بالغناء، ورسوبه المتكرر في اختبارات نقابة المهن الموسيقية.

وقال بيكا عبر mbc مصر: "بقول لنقابة الموسيقيين، اعتقوني لوجه الله، أنا قربت أصرخ في الشارع من كُتر الظلم".

وأضاف: "المرة الجاية هقول كل أسامي الناس اللي ظلمتني ولسه بتظلمني حرام عليكو أنا تعبت وهموت وهتجنن، وصرخت للي خالقني هو وكيلي ويكشف الظلم والفساد".

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وقال: "والمصحف ما باخد جنيه وبطلع أوردرات ببلاش من النقابة ومش بتكلم عشان عايز آكل عيش ولو اعترضت هيقولوا متشتغلش خلاص وأشتكي لـ مين؟ أنا معنديش حد أشتكي له غير ربنا.. ومقدرش أقول أنا دا أجري مقدرش أعمل كدا".

المصدر: RT