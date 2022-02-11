عزيز مرقة.. أول أغنية طرحتها كان الغناء ركيك

تحدث الفنان الأردني عزيز مرقة عن بداياته في الغناء معبرا عن ردور الفعل السلبية التي تلقاها وقتها بسبب نقص خبرته الغنائية

عزيز مرقة قال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل ببرنامج ناس أونلاين

"أول أغنية طرحتها كانت الناس تضحك علي مع انها كانت اغنية حزينة عن الغربة كان الغناء فيها ركيك أنا ما كان عندي خبرة بالغناء لكن كنت ادور على مغني يغني أغاني تبع وما اجد احد فضلت أركض وراء المغنيين وما أحد يجاوبني "

الفنان الأردني أضاف:

"كنا نراهن على الأجيال القادمة الباحثين عن هويتهم الذين ملوا من الاغنية المبتذلة فمع الوقت وجدنا متابعة كبيرة من الشباب لأن اغانينا في منها يحكي عن قوة المرأة مثلا عن نقاط الضعف عن التنمر طبعا انا مش لوحدي في هذا الحراك الغنائي لكنه منتشر في العالم العربي "

يذكر أن عزيز مرقة هو كاتب أغاني وملحن ومغني بدأ مشواره الفني في عام 2006، حيث أسس ما يعرف بموسيقى الراز وأقام العديد من الحفلات وحققت أغانيه انتشاراً واسعاً