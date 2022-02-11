وفاة الممثلة الروسية الشابة يفغينيا بريك
IG/evgeniabrik
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توفيت الممثلة الروسية يفغينيا بريك عن عمر ناهز 40 عاما وفق ما أعلن مصدر عائلي.
وقال المصدر إن بريك توفيت بعد رحلة علاج طويلة داخل وخارج روسيا، مؤكدا أن سبب الوفاة ليس كوفيد 19.
وبريك فنانة معروفة شاركت في أعمال كثيرة تركت أثرا كبيرا لدى المتابع الروسي وبقية بلدان الاتحاد السوفيتي السابق مثل مسلسل оттепель "الذوبان" وأفلام كثيرة على سبيل المثال لا الحصر стиляги "الرجال المهذبون" و"غيوغراف غلوبوس بروبيل".
المصدر: تاس
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