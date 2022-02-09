الصوت العربي لخرائط غوغل وائل حبال: "بناكل اللي فيه النصيب لما الشخص يضل طريقه"

عبر معلق الصوت السوري وائل حبّال، صاحب الصوت العربي في خرائط غوغل، عن سعادته بحصوله على الجائزة المرموقة "Voice Arts Awards" الخاصة من نيويورك في مجال التعليق والتدريب الصوتي

تحدث وائل حبّال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل في برنامج ناس أونلاين عن ردود الفعل التي يتلقاها نتيجة عمله مع شركة "غوغل".

"أول ما بدأ استخدام غوغل ماب باللغة العربية بدأ بنطاق ضيق ثم انتشر بشكل أوسع فلذلك بدأ ناس تعمل منه نكت وفي ناس بتاخد الموضوع بشكل جاد وبتدعي لي فعلا وتقول الله ييسر لك وبيصلني هذه الرسائل عبر السوشيال ميديا أنت دليتني على الطريق الفلاني وفي ناس تشتم إذا تاه في الطريق أو ضل طريقه".

وعبر حبّال أيضا عن رأيه بفكرة استخدام صوت فنان كوميدي في التعليق الصوتي، وذلك بعد الإشاعة التي تحدثت عن تسجيل الفنانة المصرية بدرية طلبة للصوت في خرائط غوغل حيث قال:

"فكرة استخدام فنانين كوميديين للتعليق الصوتي في التطبيقات فكرة ذكية جدا وهي موجودة بالفعل في أمريكا".