بعد إعلانها الطلاق منه.. برلنتي عامر لزوجة سعد الصغير الأولى: "أنا قمر وصغيرة وأحلى منك يا طنط"!

هاجمت الفنانة المصرية الشابة، برلنتي عامر، طليقة الفنان سعد الصغير، الزوجة الأولى للمغني الشعبي.

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وكتبت برلنتي عامر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "والله مش عارفة الست دي عايزة مني إيه، عاملة جروب للستات بتقولهم ادخلوا اشتموها في الكومنتات وقولولها أنتي شبه مش عارفة مين".

وتابعت برلنتي مهاجمة زوجة سعد الصغير الأولى: "طيب حضرتك شبه مين، سابك وجه اتجوزني ليه! علشان أنا قمر وصغيرة وأحلى منك يا طنط، طيب أنا سبتهولك أبعدي عني بقى هتموتي مني كمان بعد ما سبته".

وأثارت برلنتي جدلا واسعا في مصر بعد إعلان انفصالها عن الصغير، وكتبت: "كل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير، تم الانفصال بيني وبين سعد طلاقا نهائيا". وجاء الطلاق بعد زواج استمر نحو عام.

المصدر: RT