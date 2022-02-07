الفنان الفلسطيني محمد عساف يعلن ولادة طفله الأول ويسميه "ريان"

أعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف يوم الاثنين، ولادة طفله الأول "قبل عدة أيام"، كاشفا أن اسم المولود "ريان".

وقال عساف في تغريدة عبر "تويتر": "الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركً على ما وهبنا، وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام... قبل عدة أيام رزقني الله بمولود أسميته (ريان) أسال الله أن ينفعنا به، ويجعله من البارين".

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركً علي ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي علي خير وسلام قبل عدة أيام رزقني الله بمولود اسميته (ريان ) أسال الله ان ينفعنا به ويجعله من البارين 🌺 — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) February 7, 2022

وفاجأ محمد عساف جمهوره بزواجه، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء مطلع أغسطس 2020، من فتاة فلسطينية بعيدة عن الوسط الفني.

المصدر: RT