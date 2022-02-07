 
مباشر

الفنان الفلسطيني محمد عساف يعلن ولادة طفله الأول ويسميه "ريان"

الثقافة والفن

الفنان الفلسطيني محمد عساف يعلن ولادة طفله الأول ويسميه
INSTAGRAM
الفنان الفلسطيني محمد عساف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/scdz

أعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف يوم الاثنين، ولادة طفله الأول "قبل عدة أيام"، كاشفا أن اسم المولود "ريان".

وقال عساف في تغريدة عبر "تويتر": "الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركً على ما وهبنا، وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام... قبل عدة أيام رزقني الله بمولود أسميته (ريان) أسال الله أن ينفعنا به، ويجعله من البارين".

وفاجأ محمد عساف جمهوره بزواجه، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء مطلع أغسطس 2020، من فتاة فلسطينية بعيدة عن الوسط الفني.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا