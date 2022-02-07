بعد نشرها فيديو إباحيا.. محكمة كويتية تصدر حكمها النهائي بحق نجمة خليجية

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، أمس الأحد، قرارها النهائي بخصوص قضية الفنانة هيا الشعيبي، التي اتهمت قبل أكثر من عام، بنشر مقطع فيديو "خادش للحياء" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأيدت المحكمة في حكمها النهائي الامتناع عن النطق بعقاب الشعيبي عن مخالفة الآداب العامة، ونشر فيديو إباحي، في "سناب شات". كما ألزمت المحكمة الشعيبي بحسن السير والسلوك لمدة سنتين بكفالة 2000 دينار (6600 دولار).

وكانت محكمة الجنايات قد قررت في أبريل الماضي، الامتناع عن عقاب الشعيبي ومصادرة هاتفها.

محكمة التمييز تؤيد الامتناع عن النطق بعقاب الفنانة هيا الشعيبي عن مخالفة الآداب العامة ونشر فيديو إباحي في سناب شات مع إلزامها بحسن السير والسلوك لمدة سنتين بكفالة 2000 دينار pic.twitter.com/t40n3dTyRd — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) February 6, 2022

يذكر أن المقطع المخل الذي نشرته الفنانة الكويتية أظهر حينها رجلا يمسك عضوه الذكري وأمامه شاب وفتاة يجلسان على شاطئ البحر. فقامت الفتاة بتغيير وجهة جلوسها حتى لا تراه.

وأكدت هيا في السابق أن حسابها على "سناب شات" تعرض للاختراق. وقالت الفنانة إنھا قررت أن تبتعد عن المشاكل وتشتري راحة بالھا وتعطي الأولویة في الوقت الحالي لأولادها وبیتھا.

المصدر: وكالات