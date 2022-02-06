ذكرى "الملاك" ريان تخلد في العالم العربي برسوم غرافيتي وكاريكاتيرات "مؤلمة" (صور)

شهد العالم العربي في الساعات الماضية حالة حزن كبيرة جراء وفاة الطفل المغربي ريان، إثر سقوطه في بئر بعد محاولات لإنقاذه استمرت لأيام، لكنها باءت بالفشل.

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وفي هذا الإطار، عبر العديد من الفنانين ورسامي الغرافيتي، عن حزنهم لهذه الواقعة الأليمة، وتعاطفهم مع عائلة ريان، عبر غرافيتي وكاريكاتيرات، تخلد ذكرى الطفل.

من جانبه، صمم المهندس المصري، زياد أحمد، غرافيتي للطفل ريان على مدار 5 ساعات، ووضعه بجوار غرافيتي لـ"الشهيد البطل"، أحمد منسي، و"طبيب الغلابة"، وذلك تقديرا ودعماً لعائلته بعد وفاة طفلهم في حادث البئر، الذي أثار العالم أجمع، وفق صحيفة "اليوم السابع".

ونقلت "اليوم السابع" عن زياد أحمد قوله إن "قصة ريان أثرت في الأمة العربية بأكملها، وقرر تخليد ذكراه بجوار أبطال عظماء في مصر، مثل البطل الشهيد أحمد منسي، وطبيب الغلابة، ولذلك قرر أن يكون له مكان وسط المصريين وأبناء سوهاج، مهما كانت جنسيته، لأن الامة العربية أمة واحدة".

جرافيتي للطفل المغربي ريان في محافظة سوهاج. رسمه زياد أحمد السمطي pic.twitter.com/ZUS987hqDH — El Fasla (@ElFasla) February 6, 2022

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي رسوم كاريكاتورية كثيرة تجسد معنى "الألم" و"الحسرة" على وفاة الطفل ريان.

المصدر: RT + "اليوم السابع"