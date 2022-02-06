 
مباشر

ذكرى "الملاك" ريان تخلد في العالم العربي برسوم غرافيتي وكاريكاتيرات "مؤلمة" (صور)

الثقافة والفن

ذكرى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sc1j

شهد العالم العربي في الساعات الماضية حالة حزن كبيرة جراء وفاة الطفل المغربي ريان، إثر سقوطه في بئر بعد محاولات لإنقاذه استمرت لأيام، لكنها باءت بالفشل.

إقرأ المزيد
فنانون من مختلف الدول العربية ينعون
فنانون من مختلف الدول العربية ينعون "الملاك" ريان بكلمات مؤثرة

وفي هذا الإطار، عبر العديد من الفنانين ورسامي الغرافيتي، عن حزنهم لهذه الواقعة الأليمة، وتعاطفهم مع عائلة ريان، عبر غرافيتي وكاريكاتيرات، تخلد ذكرى الطفل.

من جانبه، صمم المهندس المصري، زياد أحمد، غرافيتي للطفل ريان على مدار 5 ساعات، ووضعه بجوار غرافيتي لـ"الشهيد البطل"، أحمد منسي، و"طبيب الغلابة"، وذلك تقديرا ودعماً لعائلته بعد وفاة طفلهم في حادث البئر، الذي أثار العالم أجمع، وفق صحيفة "اليوم السابع".

ونقلت "اليوم السابع" عن زياد أحمد قوله إن "قصة ريان أثرت في الأمة العربية بأكملها، وقرر تخليد ذكراه بجوار أبطال عظماء في مصر، مثل البطل الشهيد أحمد منسي، وطبيب الغلابة، ولذلك قرر أن يكون له مكان وسط المصريين وأبناء سوهاج، مهما كانت جنسيته، لأن الامة العربية أمة واحدة".

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي رسوم كاريكاتورية كثيرة تجسد معنى "الألم" و"الحسرة" على وفاة الطفل ريان.

المصدر: RT + "اليوم السابع"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا