"العندليب الهندي".. رحيل أسطورة الغناء لاتا مانغيشكار بعد إصابتها بكورونا

توفيت، اليوم الأحد، أسطورة الغناء الهندي، لاتا مانغيشكار، عن عمر 92 عاما، بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

ودخلت لاتا إلى وحدة العناية المركزة في إحدى مستشفيات مومباي بعد إصابتها بالفيروس الذي تسبب لها بالتهاب رئوي، وطلب طبيبها أن تبقى تحت المراقبة لمدة 10-12 يوما، لكنها توفيت اليوم الأحد بسبب المضاعفات.

يذكر أن لاتا تعرف باسم "العندليب الهندي"، وقد سجلت أغان في أكثر من 1000 فيلم بعدة لغات، وحصلت على 3 جوائز وطنية للأفلام، وجائزة Dadasaheb Phalke وBharat Ratna، من بين جوائز أخرى.

اسمها الحقيقي، هيما هارديكار، وهي ابنة المطرب والممثل المسرحي نجم الثلاثينات والأربعينات، ديناناس هارديكار، الذي قام بتغيير اسم العائلة فيما بعد إلى عائلة مانغيشكار.

كما قام بتغيير اسم هيما لتصبح لاتا، وأحبت لاتا الغناء والفن من والدها، وكان الغناء يعتبر شغفها الأول والوحيد، والدتها هي السيدة شيفانتي، وهي شقيقة زوجة ديناناس الأولى.

المصدر: RT