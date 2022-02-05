 
مباشر

الفنانة نادين نجيم تشارك جمهورها فرحتها ورقصتها احتفالا بعيد ميلادها (فيديو)

الثقافة والفن

الفنانة نادين نجيم تشارك جمهورها فرحتها ورقصتها احتفالا بعيد ميلادها (فيديو)
instagram @nadine.nassib.njeim
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sbt1

شاركت الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، جمهورها، بمقطع فيديو نشرته في "إنستغرام"، لاحتفالها بعيد ميلادها.

إقرأ المزيد
"كن مؤدبا ورحيما مش نطع".. طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي تلمح لتعرضها للتعنيف الزوجي

وظهرت نادين وهي ترقص على أنغام أغنية أجنبية عن أعياد الميلاد، وأمامها قالب دائري من الحلوى، مطبوع عليه عدد من صورها، وشعارات سينمائية.

وعلقت نادين على مقطع الفيديو قائلة: "شكرا لكم على مفاجأة عيد الميلاد الجميلة هذه بعد أسبوع طويل مرهق..يسعدني دائما الإقامة في أحد الفنادق المفضلة لدي"، مع إشارة إلى فندق "The St. Regis Downtown Dubai" ومديرة أعمالها.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا