الفنانة نادين نجيم تشارك جمهورها فرحتها ورقصتها احتفالا بعيد ميلادها (فيديو)
instagram @nadine.nassib.njeim
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شاركت الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، جمهورها، بمقطع فيديو نشرته في "إنستغرام"، لاحتفالها بعيد ميلادها.
وظهرت نادين وهي ترقص على أنغام أغنية أجنبية عن أعياد الميلاد، وأمامها قالب دائري من الحلوى، مطبوع عليه عدد من صورها، وشعارات سينمائية.
وعلقت نادين على مقطع الفيديو قائلة: "شكرا لكم على مفاجأة عيد الميلاد الجميلة هذه بعد أسبوع طويل مرهق..يسعدني دائما الإقامة في أحد الفنادق المفضلة لدي"، مع إشارة إلى فندق "The St. Regis Downtown Dubai" ومديرة أعمالها.
المصدر: RT
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