مصر.. وزيرة الثقافة تنعي المخرج والفنان القدير جلال الشرقاوي

نعت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، المخرج والفنان القدير جلال الشرقاوي الذي غيبه الموت اليوم عن عمر يناهزالـ88 عاما، بعد صراع مع المرض وقالت إن "الراحل مبدع من طراز خاص".

وأضافت الوزيرة: "نجح الفنان جلال الشرقاوي على مدار مشواره الطويل من نسج حكايات فنية راقية ستبقى خالدة في وجدان الجمهور، كما شارك في إعداد وتخريج أجيال من النجوم الذين لمعت أسماؤهم في سماء الفن".

وقدمت وزير الثقافة العزاء لأسرة الفنان وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن جلال الشرقاوي حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، ودبلوم خاص في التربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958، ودبلوم إخراج من معهد (جوليان برتو) للدراما في فرنسا عام 1960 ، ودبلوم إخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962 قسم إخراج.

وعمل الفنان الراحل في أول حياته مدرسا للعلوم وشغل خلال مشواره عدة وظائف منها مدرس التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومدير مسرح توفيق الحكيم، وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ورئيس قسم التمثيل والإخراج وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية عامي 1975 و 1979، وأستاذ متفرغ بالمعهد منذ عام 2006.

وشارك خلال حياته في عدة فعاليات ومهرجانات مسرحية عربية منها دمشق المسرحي، بابل المسرحي، وغيرها، ووضع عدة مؤلفات هامة في مجال المسرح والسينما وحصل على عدة جوائز وشهادات تقدير منها جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 1994، وأخرج الكثير من الأعمال المسرحيات الناجحة والتي استمر عرضها لفترات طويلة على المسرح.

ناصر حاتم

المصدر: RT