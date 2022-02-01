الفنانة المصرية شهيرة تدافع عن منى زكي: "لو عرضوا علي دورها في أصحاب ولا أعز سأرفضه"

اعتبرت الفنانة المصرية شهيرة أن الهجوم على الفنانة منى زكي وزوجها أحمد حلمي غير مبرر ومبالغ فيه، بعد فيلم "أصحاب ولا أعز".

وقالت شهيرة في تصريح لقناة "المحور"، إنه لو عرض عليها فيلم "أصحاب ولا أعز"، كانت سترفض المشاركة فيه، لأن الدور الذي أدته الفنانة زكي يحتاج إلى الجرأة، وهي - شهيرة - غير جريئة.

إقرأ المزيد

ووجهت شهيرة رسالة إلى زكي، قائلة: "إنتي فنانة جميلة وليكي الأدوار اللي حبتك الناس فيها وشوفي الناس حباكي في أدوار إيه واعمليها لأن الفنان بيمشي على حب واتجاه الجمهور".

وتابعت: "لم يتم دعوتي لحضور أي مهرجان، من ساعة مرض محمود ياسين وكان تعبان سنين قبل وفاته، لم يتم دعوتي، ولو تم دعوتي هروح لأن دي مهنتي".

المصدر: "صدى البلد"