منة عرفة تعلن إصابتها وزوجها وأسرتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة المصرية منة عرفة إصابتها وأسرتها وزوجها محمود المهدي بفيروس كورونا وطلبت من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل، مشيرة إلى أن الأمر أصعب مما كانت تتخيل.

ونشرت منة عرفة صورة لها عبر عبر ستوري حسابها الخاص على "إنستغرام"، وعلقت: "الحمد لله دائما وأبدا، أنا وماما وبابا والبيت كله ومحمود، إيجابي كورونا"، مضيفة: "الموضوع صعب جدا، ادعوا لنا الموضوع طلع صعب أوي، ربنا يشفي كل مريض".

"انستغرام"

المصدر: RT